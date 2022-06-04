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С начала спецоперации на Украине уничтожены более трех тысяч единиц военной техники

, 12:46 Источник: РИА "Новости"

С начала спецоперации на Украине уничтожены более трех тысяч единиц военной техники
российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

Официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков в субботу заявил, что с начала спецоперации на Украине были ликвидированы более 3,4 тысячи единиц украинской военной техники.

В общей сложности российские военные уничтожили с начала специальной военной операции 187 самолетов ВСУ, 129 вертолетов, 1 104 беспилотников, 328 ЗРК, 466 установок РСЗО.

Кроме того, по словам Игоря Конашенкова, ликвидированы были 3 406 украинских танков и других боевых бронированных машин, 3 405 единиц специальной военной автотехники, а также 1 769 орудий полевой артиллерии и минометов.

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