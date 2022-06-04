Конашенков заявил, что российская авиация за сутки уничтожила 400 украинских националистов

Аргументы Недели → Политика 13+

4 июня 2022, 12:25 Источник: РИА "Новости"

Ми-8 АМТШ, сайт МО РФ

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге утром в субботу, 4 июня, заявил, что российская авиация за сутки уничтожила 400 украинских националистов.

Игорь Конашенков сообщил, что российские военные ликвидировали двадцать танков и бронемашин ВСУ, четыре украинских установки РСЗО БМ-21 "Град", 29 автомобилей различного назначения, а также девять артиллерийских орудий.

В Министерстве обороны РФ добавили, что оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация страны поразила 54 района сосредоточения живой силы ВСУ.