За сутки артиллерия РФ поразила 131 огневую позицию ВСУ

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4 июня 2022, 12:04 Источник: РИА "Новости"

официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, MOD Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что за сутки российские ракетные войска и артиллерия поразили 33 пункта управления и 131 огневую позицию ВСУ.

По словам Игоря Конашенкова, российские ракетные войска и артиллерия за прошедшие 24 часа также ликвидировали 542 района сосредоточения живой силы и военной техники украинских военных.

Ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что вертолеты Ка-52 уничтожили с помощью ракет танк, бронетранспортер и вооружение на позиции украинской армии.