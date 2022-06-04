Медведев подверг Запад критике за введение санкций против родственников российских политиков

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4 июня 2022, 11:48 Источник: Telegram

зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, Kremlin Pool / globallookpress.com

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев подверг власти западных стран критике за произвольные и незаконные санкции в отношении родственников российских политиков.

Дмитрий Медведев отметил, что на Западе, очевидно, намерены воспроизвести лучшие практики прошлого, уточнив, что за придуманные на Западе нарушения теперь вынуждены отвечать не только государственные деятели и депутаты, но и члены их семей.

Зампред Совбеза с иронией допустил, что в будущем западными странами будут переняты и другие прогрессивные семейные правила. "Например, много полезного в обычаях итальянских "Ндрангеты" и "Коза ностра", – саркастически уточнил Медведев.