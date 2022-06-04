Володин о шестом пакете санкций Евросоюза: арсенал средств по сдерживанию развития России исчерпан

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4 июня 2022, 09:21

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Арсенал средств по сдерживанию развития Российской Федерации исчерпан. Соответствующую точку зрения, говоря о новом пакете рестрикций Европейского союза в отношении Москвы, высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Евросоюз принял шестой пакет санкций против России. Анализируя его, а также предыдущие решения Брюсселя и Вашингтона, можно сделать вывод: арсенал средств по сдерживанию развития нашей страны исчерпан», — написал Володин в своем Telegram-канале.

По словам спикера, вводя очередные ограничительные меры, власти западных государств вынуждены делать выбор «между плохим и очень плохим сценарием для экономик и граждан своих стран».

Как сообщалось ранее на текущей неделе, постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов отметил, что данное объединение стремительно деградировало из самостоятельного центра силы в придаток Североатлантического альянса.