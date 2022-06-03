Постпред России Владимир Чижов: Евросоюз стремительно деградировал из самостоятельного центра силы в придаток НАТО

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3 июня 2022, 16:20

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов, Mission of Russia EU / globallookpress.com

Европейский союз стремительно деградировал из самостоятельного центра силы в придаток Североатлантического альянса. Соответствующее заявление сделал постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

«Евросоюз стремительно деградировал из самостоятельного центра силы в придаток НАТО, сообщил постпред России при ЕС Чижов», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале ТАСС.

Также дипломат отметил, что последствия эмбарго на российскую нефть вряд ли принесут удовлетворение Евросоюзу.

Ранее сегодня сообщалось, что объединение обнародовало санкционный список по шестому пакету рестрикций против Москвы.