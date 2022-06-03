Евросоюз обнародовал санкционный список по шестому пакету рестрикций против России, патриарх Кирилл в нем отсутствует

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3 июня 2022, 16:02

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Russian Government / globallookpress.com

Европейский союз обнародовал санкционный список по шестому пакету ограничительных мер в отношении Москвы, глава Русской православной церкви Кирилл в нем отсутствует. Об этом информирует ТАСС.

«ЕС опубликовал санкционный список по шестому пакету санкций против РФ, патриарх Кирилл в нем отсутствует, следует из заявления», — говорится в посте, появившемся в Telegram-канале отечественного агентства.

Согласно имеющимся сведениям, в перечень попали 18 юридических лиц и 65 физических, включая детей Дмитрия Пескова, Елизавету и Николая, и супругу спикера Кремля Татьяну Навку.

Ранее в пятницу стало известно, что Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк отключат от системы SWIFT в рамках нового пакета рестрикций Евросоюза.