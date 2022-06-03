Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк отключат от SWIFT в рамках шестого пакета санкций Евросоюза

В рамках шестого пакета санкций Европейского союза от системы SWIFT отключат Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк. Об этом информирует РИА Новости.
Сегодня Евросоюз объявил об окончательном утверждении очередного пакета ограничительных мер в отношении России.
«Новые санкции ЕС предполагают отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.
Ранее сообщалось, что обозреватель издания The Guardian Ларри Эллиотт высказал точку зрения, согласно которой Москва не проигрывает экономическую войну, ведущуюся против нее Западом.