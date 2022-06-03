Обозреватель The Guardian Ларри Эллиотт: Россия не проигрывает экономическую войну, которую против нее ведет Запад

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3 июня 2022, 10:10

Добыча нефти, Lino Mirgeler / globallookpress.com

Российская Федерация не проигрывает экономическую войну, которую в отношении нее ведет Запад. На это, как информирует Telegram-канал «RT на русском», указал Ларри Эллиотт, автор британского издания The Guardian.

«Экономическая война Запада против России идет не по плану — Москва не проигрывает. Об этом пишет обозреватель The Guardian Ларри Эллиотт. По его словам, действия Запада привели к обратному эффекту и подняли цену на экспорт нефти и газа из России, увеличив торговый баланс страны», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

Эллиотт отметил, что за первые четыре месяца 2022 года РФ заработала 96 млрд долларов. Это более чем в три раза больше показателя за аналогичный период 2021-го.

Ранее в пятницу сообщалось, что в распоряжении The Washington Post оказались сведения, согласно которым китайский лидер Си Цзиньпин распорядился изыскать пути оказания финансовой помощи России без нарушения западных рестрикций.