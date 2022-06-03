WP: китайский лидер Си Цзиньпин распорядился изыскать пути оказания финансовой помощи России без нарушения санкций Запада

Китайский лидер Си Цзиньпин распорядился изыскать пути оказания финансовой помощи Российской Федерации без нарушения ограничительных мер, введенных западными странами. Соответствующая информация, как передает ТАСС, оказалась в распоряжении американского издания The Washington Post.
«Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился изыскать пути оказания финансовой поддержки России без нарушения санкций Запада, говорится в статье, опубликованной газетой The Washington Post», — пишет Telegram-канал отечественного агентства.
Ранее сегодня сообщалось, что посол Москвы в США Анатолий Антонов назвал шестой пакет санкций Европейского союза «очередным подтверждением русофобской истерии Вашингтона».