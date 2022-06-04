Посольство США в Белоруссии выделит средства на программу по «борьбе с дезинформацией»

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4 июня 2022, 11:21

флаг США, Sawyer Sutton: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/973049/

Посольство США в Белоруссии намерено выделить средства для реализации программы, которая, в частности, включает в себя проведение мероприятий, которые направлены на "борьбу с дезинформацией" в республике.

Согласно последней информации, отдел публичной дипломатии миссии Соединенных Штатов Америки в Белоруссии, который находится в ведении Госдепа, заявил том, что приоритетными сферами реализации программы являются "поддержка независимых СМИ", "содействие гражданскому обществу", "борьба с дезинформацией", а также "поощрение толерантности".

Как отмечает RT, получатели средств в рамках вышеуказанной инициативы получат возможность проводить лекции, семинары, мастер-классы, организовывать выставки, направленные на достижение целей, поставленных американскими специалистами.

Ключевой аудиторией данного проекта являются журналисты, активисты, молодые люди и представители уязвимых групп населения республики.