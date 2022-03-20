Аргументы Недели В мире 13+

The Telegraph: Британия размещает рекламу в российских соцсетях, чтобы люди узнали позицию западных политиков о ситуации в Украине

, 10:20 Источник: "Интерфакс"

The Telegraph: Британия размещает рекламу в российских соцсетях, чтобы люди узнали позицию западных политиков о ситуации в Украине
Фото: pixabay.com

По инициативе министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в Соединенном королевстве создан специальный центр (Government Information Cell), который будет бороться с «дезинформацией России» о ситуации в Украине, сообщает The Sunday Telegraph.

Перед GIC поставлена задача продвигать через российские площадки (например, ВКонтакте) позицию британских властей. Центр, в частности, поручает рекламным агентствам размещать под видом рекламы нужную западным политикам информацию.

«Эта тактика направлена на то, чтобы такие материалы, как речь премьер-министра Джонсона, попадали на ноутбуки, планшеты или мобильные телефоны людей, которым никогда бы не пришло в голову узнать мнение британского правительства», - пишет газета.

Так образом, например, GIC распространил видеообращение Бориса Джонсона по поводу военной операции на Украине. 26 февраля британский премьер обратился к россиянам на русском языке и заявил, что не верит, будто военная операция проходит от имени российских граждан. 

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика

Международная федерация гимнастики требуют дисквалифицировать российского гимнаста Ивана Куляка за «Z» на форме

Международная федерация гимнастики (FIG) предлагает дисквалифицировать российского гимнаста Ивана Куляка, старшего тренера сборной команды Российской Федерации по спортивной гимнастике, руководителя делегации на соревнованиях в Катаре Валентину Родионенко и тренера сборной России Игоря Калабушкина, за поведение гимнаста во время церемонии награждения на соревнованиях в Дохе в марте этого года. На этапе Кубка мира в Дохе, Иван Куляк выиграл бронзовую медаль и вышел на церемонию награждения с изображением буквы «Z» на форме.