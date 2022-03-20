The Telegraph: Британия размещает рекламу в российских соцсетях, чтобы люди узнали позицию западных политиков о ситуации в Украине

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20 марта 2022, 10:20 Источник: "Интерфакс"

Фото: pixabay.com

По инициативе министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в Соединенном королевстве создан специальный центр (Government Information Cell), который будет бороться с «дезинформацией России» о ситуации в Украине, сообщает The Sunday Telegraph.

Перед GIC поставлена задача продвигать через российские площадки (например, ВКонтакте) позицию британских властей. Центр, в частности, поручает рекламным агентствам размещать под видом рекламы нужную западным политикам информацию.

«Эта тактика направлена на то, чтобы такие материалы, как речь премьер-министра Джонсона, попадали на ноутбуки, планшеты или мобильные телефоны людей, которым никогда бы не пришло в голову узнать мнение британского правительства», - пишет газета.

Так образом, например, GIC распространил видеообращение Бориса Джонсона по поводу военной операции на Украине. 26 февраля британский премьер обратился к россиянам на русском языке и заявил, что не верит, будто военная операция проходит от имени российских граждан.