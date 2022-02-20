Глава МИД Великобритании Трасс объявила о создании центра по борьбе с «дезинформацией РФ» по теме Украины

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20 февраля 2022, 08:27 Источник: The Mail on Sunday

глава МИД Великобритании Лиз Трасс, Ioannis Alexopoulos/Keystone Press Agency

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс сообщила о создании центра правительственной информации по ситуации вокруг Украины, деятельность которого будет направлена на борьбу с "российской дезинформацией".

Согласно утверждению Лиз Трасс, только с начала февраля 2022 года было выявлено "сорок случаев распространения Россией ложной информации". По словам министра иностранных дел, Великобритания многое делает для борьбы с этим. Дипломат добавила, что за минувшую неделю было зарегистрировано двукратное увеличение числа случаев дезинформации. "Мы знаем, что Россия работает в этом направлении", – подчеркнула Трасс.

Руководитель внешнеполитического ведомства отметила, что задачей нового центра будет распространение сведений о якобы "дезинформационной активности Российской Федерации".