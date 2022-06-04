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Президент Украины Зеленский призвал американских мэров разорвать связи с российскими городами-побратимами

, 08:41

Президент Украины Зеленский призвал американских мэров разорвать связи с российскими городами-побратимами
Президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Украинский президент Владимир Зеленский призвал американских мэров разорвать связи с городами-побратимами, расположенными на территории Российской Федерации. Соответствующую информацию, как передает ТАСС, разместило издание The New York Times.

«Зеленский призвал градоначальников США разорвать связи с российскими городами-побратимами. Как сообщила газета The New York Times, данное заявление было сделано в ходе видеообращения президента Украины во время конференции мэров США», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее в субботу, представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов отметил, что на освобожденных территориях региона режим Зеленского считают незаконным.

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