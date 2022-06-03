Чешский министр Бек обвинил венгерского премьера Орбана в подрыве единства ЕС из-за его позиции по нефтяному эмбарго

Позиция премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в отношении антироссийских санкций и, в частности, нефтяного эмбарго подрывает единство Евросоюза и ослабляет влияние ЕС в мире. Об этом заявил министр по европейским делам Чехии Микулаш Бек, передает в пятницу агентство Bloomberg.
Бек, как утверждает агентство, обвинил Орбана в том, что он несколько недель блокировал согласование шестого пакета санкций, настаивая на исключении для Венгрии по поставкам российской нефти.
По словам министра, такая позиция венгерского лидера привела к ослаблению позиций страны в Евросоюзе. «Это осознанный выбор правительства Венгрии<...>Это очень рискованный подход», - заявил Бек.
Список ограничений по шестому санкционному пакету Евросоюз опубликовал в пятницу в своем официальном журнале.