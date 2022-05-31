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Орбан сообщил, что Венгрия освобождена от нефтяного эмбарго на российскую нефть

, 07:27 Источник: ТАСС

Орбан сообщил, что Венгрия освобождена от нефтяного эмбарго на российскую нефть
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, Zheng Huansong/globallook.com

Частичное эмбарго на российскую нефть, которое согласовали в понедельник главы государств Евросоюза на внеочередном саммите ЕС, не коснется Венгрии. Об этом сообщил в своих соцсетях премьер-министр республики Виктор Орбан.

«Соглашение достигнуто. Венгрия освобождена от нефтяного эмбарго», - написал он.

Между тем, по словам премьер-министра Бельгии Александера Де Кроо, отсрочка для Венгрии носит временный характер. «Еврокомиссия проведет мониторинг ситуации для того, чтобы это не длилось слишком долго», - сообщил он на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС.

Ранее сообщалось, что главы государств Евросоюза согласовали в понедельник частичное эмбарго на российскую нефть, которое коснется двух третей ее поставок в ЕС.

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