Орбан сообщил, что Венгрия освобождена от нефтяного эмбарго на российскую нефть

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31 мая 2022, 07:27 Источник: ТАСС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, Zheng Huansong/globallook.com

Частичное эмбарго на российскую нефть, которое согласовали в понедельник главы государств Евросоюза на внеочередном саммите ЕС, не коснется Венгрии. Об этом сообщил в своих соцсетях премьер-министр республики Виктор Орбан.

«Соглашение достигнуто. Венгрия освобождена от нефтяного эмбарго», - написал он.

Между тем, по словам премьер-министра Бельгии Александера Де Кроо, отсрочка для Венгрии носит временный характер. «Еврокомиссия проведет мониторинг ситуации для того, чтобы это не длилось слишком долго», - сообщил он на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС.

Ранее сообщалось, что главы государств Евросоюза согласовали в понедельник частичное эмбарго на российскую нефть, которое коснется двух третей ее поставок в ЕС.