Шарль Мишель: Евросоюз согласовал эмбарго на две трети поставок российской нефти

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31 мая 2022, 07:14 Источник: "Интерфакс"

Флаги ЕС перед штаб-квартирой Еврокомиссии в Брюсселе, Michael Kappeler/globallook.com

Евросоюз в ходе внеочередного саммита ЕС, который проходит в эти дни в Брюсселе, согласовал запрет на две трети поставляемой из России нефти. Об этом сообщил в своем твиттер-аккаунте председатель Евросовета Шарль Мишель.

«Есть соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС. Оно покрывает более двух третьих импорта нефти из России, сокращая огромный источник финансирования ее военной машины», - написал глава Евросовета.

По словам Мишеля, шестой пакет санкций предусматривает также «отключение Сбербанка, крупнейшего банка РФ, от Swift».

Кроме того, будет введен запрет на вещание в странах ЕС трех государственных российских телеканалов. Предусмотрены санкции в отношении физических лиц.

В то же время глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила по итогам обсуждения эмбарго несколько иную информацию. Она написала в своих соцсетях, что к концу 2022 года оно коснется около 90% поставок ЕС российской нефти.

Ранее фон дер Ляйен заявляла, что Еврокомиссия приняла долгосрочный план для скорейшего отказа от энергоресурсов из России, в том числе газа.