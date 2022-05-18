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Урсула фон дер Ляйен: Еврокомиссия приняла долгосрочный план для скорейшего отказа от энергоресурсов из России, в том числе газа

, 14:15

Урсула фон дер Ляйен: Еврокомиссия приняла долгосрочный план для скорейшего отказа от энергоресурсов из России, в том числе газа
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Panoramic / globallookpress.com

Европейская комиссия приняла долгосрочный план для скорейшего отказа от энергоресурсов из Российской Федерации, в том числе газа. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«ЕК приняла долгосрочный план REPowerEU для скорейшего отказа от российских энергоресурсов, в том числе газа, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Ранее на текущей неделе спикер Госдумы Вячеслав Володин спрогнозировал, что очередные пакеты антироссийских ограничительных мер ничем хорошим для Европы не закончатся.

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