Вячеслав Володин: очередные пакеты антироссийских санкций ничем хорошим для Европы не закончатся

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17 мая 2022, 08:55

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Очередные пакеты антироссийских ограничительных мер ничем хорошим для Европы не закончатся. Соответствующий прогноз высказал Вячеслав Володин, председатель Государственной Думы РФ.

«Очередные пакеты санкций ничем хорошим для Европы не закончатся. Кроме роста цен на энергоносители, к концу года добавятся еще проблемы с продовольствием, списать которые на Россию не получится», — говорится в публикации, появившейся сегодня утром в Telegram-канале Володина.

По словам спикера, Евросоюз, поддержавший американскую санкционную политику, «взамен получил рост цен имени Байдена».

Как сообщалось ранее на текущей неделе, агентству Bloomberg стало известно, что Германия откажется от импорта нефти из РФ до конца 2022 года.