Bloomberg сообщает, что Германия намерена отказаться от российской нефти до конца 2022 года

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16 мая 2022, 08:29 Источник: РИА "Новости"

добыча нефти, Lino Mirgeler / globallookpress.com

Агентство Bloomberg, ссылаясь на источники в правительстве, сообщило, что ФРГ откажется от импорта российской нефти до конца текущего года, даже если ЕС не удастся достичь согласия по данному вопросу.

Подчеркивается, что правительство канцлера Германии Олафа Шольца намерено продвигать отказ от нефти из России в качестве части ограничений, которые Европейский союз вводит из-за спецоперации на Украине.

Согласно последней информации, Берлин в настоящий момент уже заключает сделки с другими поставщиками энергоносителей. Предполагается, что логистические вопросы будут решены за шесть или семь месяцев.