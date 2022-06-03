В «черный список» Евросоюза попали Дмитрий Песков, его дочь Елизавета и жена Татьяна Навка

Аргументы Недели → Политика 13+

3 июня 2022, 16:29 Источник: "Интерфакс"

Дмитрий Песков с женой Татьяной Навкой, Anatoly Lomohov/globallook.com

В пятницу вступил в силу шестой пакет санкций Евросоюза в отношении России, введенный в связи со спецоперацией в Украине. Соответствующее сообщение опубликовано в «Официальном журнале ЕС». В рамках пакета введены персональные санкции против ряда российских чиновников, бизнесменов и членов их семей.

В «черный список» Евросоюза, в частности, включены пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, его жена олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка и взрослая дочь Елизавета.

Также под европейские санкции попали предприниматель Евгений Пригожин, глава «Национальной Медиа Группы» Алина Кабаева, основатель «Яндекса» Аркадий Волож.