Глава ВПП ООН Бизли: в случае продолжения конфликта на Украине на грани голода в мире могут оказаться 323 миллиона человек

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3 июня 2022, 14:54 Источник: РИА "Новости"

флаг ООН, Felix Zahn/photothek.net via www/Global Look Press

Глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли в пятницу заявил, что в случае продолжения боевых действий на Украине на грани голода в мире могут оказаться 323 миллиона человек.

Дэвид Бизли подчеркнул, что уже сейчас существуют беспрецедентные проблемы глобальной продовольственной безопасности. За минувший год различные конфликты, пандемия COVID-19 и климатические проблемы подтолкнули к грани голодной смерти 276 миллионов человек.

Глава Всемирной продовольственной программы ООН отметил, что если боевые действия на Украине не закончатся в ближайшее время, вышеуказанное число может увеличиться до 323 миллионов.