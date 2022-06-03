Глава ВПП ООН Бизли: в случае продолжения конфликта на Украине на грани голода в мире могут оказаться 323 миллиона человек

Глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли в пятницу заявил, что в случае продолжения боевых действий на Украине на грани голода в мире могут оказаться 323 миллиона человек.
Дэвид Бизли подчеркнул, что уже сейчас существуют беспрецедентные проблемы глобальной продовольственной безопасности. За минувший год различные конфликты, пандемия COVID-19 и климатические проблемы подтолкнули к грани голодной смерти 276 миллионов человек.
Глава Всемирной продовольственной программы ООН отметил, что если боевые действия на Украине не закончатся в ближайшее время, вышеуказанное число может увеличиться до 323 миллионов.