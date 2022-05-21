Экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия Холод: критически маленький урожай в Европе может привести к голоду

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21 мая 2022, 13:52

пшеница, pixabay.com

Бывший заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации Леонид Холод в рамках разговора с журналистами в субботу, 29 мая, высказался о возможности мирового голода.

Леонид Холод обратил внимание на то, что в Европе, как и в большинстве стран мира, практически нет черноземной почвы, а земли в целом являются сильно истощенными. Для поддержания должного уровня урожайности необходимо много удобрений. Без необходимых веществ урожай может стать критически маленьким, что приведет к росту цен. Экс-заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия в беседе с RT заметил, что подобный сценарий не будет способствовать решению проблемы голода.

Профессор Светлана Авдашева в свою очередь заметила, что глобальный голод возможен в группе стран и регионов.