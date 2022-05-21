Профессор Авдашева заявила, что рост цен на минеральные удобрения может стать «просто фантастическим»

Аргументы Недели → Экономика 13+

21 мая 2022, 13:28

трактор в поле, pixabay.com

Руководитель департамента прикладной экономики НИУ ВШЭ профессор Светлана Авдашева заявила, что перебои в экспорте минеральных удобрений из РФ являются следствием разрыва логистических цепочек.

Светлана Авдашева подчеркнула, что в 2020 году цены на электроэнергию начали расти, вследствие чего увеличение стомости минеральных удобрений являлось неизбежным и наблюдалось несколько лет подряд, особенно на фоне пандемии COVID-19. Теперь же в связи со сбоем в цепочках поставок рост цен может стать "просто фантастическим".

Профессор в беседе с RT заметила, что российская доля на рынке минеральных удобрений в США составляет 10%. Американская сторона может закупать этот товар в Канаде. Сложнее обстоит ситуация в ЕС, поскольку европейские страны вряд ли смогут заменить удобрения из РФ, закупая их в других государствах.