Президент Путин продлил до 31 августа ограничения на экспорт российских удобрений

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27 апреля 2022, 15:12

Сельхозтехника и удобрения, Nikolay Gyngazov, Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил продлить до 31 августа текущего года ограничение экспортирования нескольких видов удобрений из РФ. Причём предусмотрена возможность дальнейшего продления. Об этом в среду, 27 апреля, сообщает ТАСС.

Помимо этого, глава государства распорядился об отмене ввозных пошлин на сельскохозяйственную технику, которая не имеет аналогов в России. Послабление распространяется на несколько марок комбайнов и машины для садоводства.

Кремль поручил профильным министерствам и ведомствам до 1 июня продумать механизм страхования при перевозках сельхозпродукции, продовольствия и удобрений по морю в условиях санкций. Существует риск непредвиденных ситуаций на фоне неопределённости на мировой арене.