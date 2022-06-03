Председатель ПАРНАСа Михаил Касьянов сообщил, что «выехал за границу ненадолго»

Председатель Партии народной свободы (ПАРНАС), бывший председатель правительства Российской Федерации Михаил Касьянов в пятницу лично подтвердил, что он уехал из России, но надеется вернуться.
Информацию о том, что политик покинул Россию, накануне сообщил член бюро политсовета партии Константин Мерзликин без каких-либо подробностей.
«Да, я выехал за границу. Надеюсь, что ненадолго», — сообщил сам 64-летний Касьянов корреспонденту ТАСС.
Политик не уточнил, что послужило причиной его отъезда из России, когда и в какую страну он уехал.
Михаил Касьянов возглавлял российское правительство во время первого президентского срока Владимира Путина — в 2000–2004 годах. После отставки он стал основателем ПАРНАСа. После 24 февраля 2022 года политик участвовал в создании «Антивоенного комитета», - напоминает Коммерсантъ.
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