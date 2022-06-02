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РИА Новости: Венгрия настаивает, чтобы Евросоюз исключил патриарха Кирилла из нового пакета санкций против России

, 15:36 Источник: Telegram-канал РИА Новости

РИА Новости: Венгрия настаивает, чтобы Евросоюз исключил патриарха Кирилла из нового пакета санкций против России
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Будапешт настаивает, чтобы Европейский союз исключил главу Русской православной церкви Кирилла из нового пакета ограничительных мер в отношении РФ. Об этом информирует РИА Новости.

«Венгрия настаивает, чтобы ЕС позволил ей продажу нефтепродуктов из нефти РФ и исключил патриарха Кирилла из нового пакета санкций — источник», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, руководитель российского правительства Михаил Мишустин заявил, что экономика страны в настоящий момент проходит непростой период адаптации в условиях рестрикций, введенных западными государствами.

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