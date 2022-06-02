Мишустин заявил, что экономика РФ проходит непростой период адаптации к санкциям

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2 июня 2022, 14:23 Источник: РИА "Новости"

премьер-министр России Михаил Мишустин, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг, 2 июня, заявил, что российская экономика в настоящий момент проходит непростой период адаптации в условиях санкций, которые ранее ввели западные страны.

Михаил Мишустин сегодня в рамках заседания правительства отметил, что трансформация системы контроля дала возможность значительно снизить издержки бизнеса на общую сумму 160-180 миллиардов рублей.

По словам российского премьера, теперь предприниматели в РФ могут направить вышеуказанные ресурсы на собственное развитие, что в настоящий момент, когда экономика страны проходит непростой период адаптации к новым вызовам, особенно актуально.