Медведев: санкции Запада направлены против народа РФ, в их основе — «ненависть к России и русским»

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31 мая 2022, 12:32 Источник: Telegram

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Фото с сайта Kremlin.ru

Санкции Запада направлены не на президента, политическое и военное руководство РФ. Они «наказывают» обычных граждан страны. В их основе лежит ненависть к России и русским. Такое мнение высказал во вторник в своем телеграм-канале заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Они нас всех ненавидят! В основе этих решений ненависть к России – к русским, ко всем ее жителям. Ненависть к нашей культуре. Отсюда отмена Толстого, Чехова, Чайковского и Шостаковича. Ненависть к нашей религии. Отсюда желание разгромить Русскую православную церковь и ввести санкции против ее патриарха», - написал Медведев.

Он считает, что ненависть к России и русскому уходит корнями в прошлое и приводит в пример эпоху Александра Невского, Смутное время, Отечественную войну 1812 года.

Медведев назвал это чувство «омерзительным и иррациональным» и призвал никогда «не прощать тех, кто ненавидит нас».

Ранее глава евродипломатии Боррель заявил, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл должен быть включен в «черный список» ЕС.