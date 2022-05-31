Боррель считает, что патриарх Кирилл должен быть внесен в «черный список» ЕС

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31 мая 2022, 11:19 Источник: ТАСС

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Евросоюз должен ввести санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла из-за его позиции по отношению к военной спецоперации России в Украине. Такое мнение глава евродипломатии Жозеп Боррель высказал во вторник, беседуя с журналистами перед началом второго дня саммита ЕС, где обсуждается шестой пакет санкций против России.

Отвечая на вопрос, пойдет ли Евросоюз на внесение в черный список главы РПЦ, Боррель ответил: «Патриарх, да, я думаю, он должен быть там».

Возможность введения санкций в отношении патриарха обсуждается уже давно. На Западе недовольны тем, что в своих проповедях Кирилл высказывается в поддержку российской спецоперации в Украине.