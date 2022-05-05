На Западе обсуждают возможность введения санкций против патриарха Кирилла

Данная информация поступила от агентства AFP на фоне обсуждения шестого европейского санкционного пакета. Недовольство западных властей позицией главы РПЦ зреет давно, так как его высказывания свидетельствуют о поддержке российской спецоперации. «Последней каплей», видимо, стала проповедь от 3 мая, в которой патриарх превознёс самодержавие, упомянул о величии и миролюбии России.
В чём могут ограничить патриарха? Вероятнее всего, ему запретят въезд в страны Евросоюза и заморозят личные иностранные счета. Пока неизвестно также, коснутся ли санкции всего Московского патриархата, которому принадлежит немало объектов недвижимости и имущества за границей. Большинство православных храмов в Европе оформлены на местные епархии, однако лично главой РПЦ управляются приходы в Женеве, Страсбурге, Бари.
С точки зрения политики ситуация является беспрецедентной, ведь ранее христианские лидеры никогда не подвергались санкционному давлению. К тому же официально государство и церковь в РФ разграничены, последняя никак не может влиять на ход политических событий. Эксперты полагают, что санкции в отношении главы РПЦ могут негативно сказаться на положении Украинской православной церкви Московского патриархата. Киевские власти уже предлагали запретить её деятельность на Украине, теперь ситуация может получить развитие.
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