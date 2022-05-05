На Западе обсуждают возможность введения санкций против патриарха Кирилла

Аргументы Недели → В мире 13+

5 мая 2022, 10:17

Данная информация поступила от агентства AFP на фоне обсуждения шестого европейского санкционного пакета. Недовольство западных властей позицией главы РПЦ зреет давно, так как его высказывания свидетельствуют о поддержке российской спецоперации. «Последней каплей», видимо, стала проповедь от 3 мая, в которой патриарх превознёс самодержавие, упомянул о величии и миролюбии России.



В чём могут ограничить патриарха? Вероятнее всего, ему запретят въезд в страны Евросоюза и заморозят личные иностранные счета. Пока неизвестно также, коснутся ли санкции всего Московского патриархата, которому принадлежит немало объектов недвижимости и имущества за границей. Большинство православных храмов в Европе оформлены на местные епархии, однако лично главой РПЦ управляются приходы в Женеве, Страсбурге, Бари.



С точки зрения политики ситуация является беспрецедентной, ведь ранее христианские лидеры никогда не подвергались санкционному давлению. К тому же официально государство и церковь в РФ разграничены, последняя никак не может влиять на ход политических событий. Эксперты полагают, что санкции в отношении главы РПЦ могут негативно сказаться на положении Украинской православной церкви Московского патриархата. Киевские власти уже предлагали запретить её деятельность на Украине, теперь ситуация может получить развитие.