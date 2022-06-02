Песков заявил, что накачивание Киева оружием не меняет параметров спецоперации РФ на Украине

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков днем в четверг, 2 июня, заявил, что накачивание Киева оружием не меняет всех параметров специальной операции России на Украине.
Дмитрий Песков в рамках разговора с представителями средств массовой информации ранее сегодня подчеркнул, что цели российской спецоперации на Украине будут достигнуты.
Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что использование против России оружия, которое предоставляется Киеву, лишь усугубит сложившуюся ситуацию.