Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Политика 13+

С начала спецоперации российские военные уничтожили 186 самолетов и 129 вертолетов ВСУ

, 12:17 Источник: РИА "Новости"

С начала спецоперации российские военные уничтожили 186 самолетов и 129 вертолетов ВСУ
здание Минобороны России в Москве, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в четверг, 2 июня, заявил, что с начала спецоперации РФ были ликвидированы почти 130 украинских военных вертолетов.

Игорь Конашенков уточнил, что в общей сложности российские военные уничтожили 186 самолетов ВСУ, 129 вертолетов, 1 084 беспилотников, 327 ЗРК.

Кроме того, с начала спецоперации на Украине были ликвидированы 3 373 танка и прочих боевых бронированных машин, 3 350 единиц специальной военной автотехники, 1 752 орудия полевой артиллерии и 460 установок РСЗО.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram