С начала спецоперации российские военные уничтожили 186 самолетов и 129 вертолетов ВСУ

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в четверг, 2 июня, заявил, что с начала спецоперации РФ были ликвидированы почти 130 украинских военных вертолетов.
Игорь Конашенков уточнил, что в общей сложности российские военные уничтожили 186 самолетов ВСУ, 129 вертолетов, 1 084 беспилотников, 327 ЗРК.
Кроме того, с начала спецоперации на Украине были ликвидированы 3 373 танка и прочих боевых бронированных машин, 3 350 единиц специальной военной автотехники, 1 752 орудия полевой артиллерии и 460 установок РСЗО.