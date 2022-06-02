С начала спецоперации российские военные уничтожили 186 самолетов и 129 вертолетов ВСУ

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2 июня 2022, 12:17 Источник: РИА "Новости"

здание Минобороны России в Москве, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в четверг, 2 июня, заявил, что с начала спецоперации РФ были ликвидированы почти 130 украинских военных вертолетов.

Игорь Конашенков уточнил, что в общей сложности российские военные уничтожили 186 самолетов ВСУ, 129 вертолетов, 1 084 беспилотников, 327 ЗРК.

Кроме того, с начала спецоперации на Украине были ликвидированы 3 373 танка и прочих боевых бронированных машин, 3 350 единиц специальной военной автотехники, 1 752 орудия полевой артиллерии и 460 установок РСЗО.