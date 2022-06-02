Российская авиация за сутки уничтожила около 240 украинских националистов и 39 единиц военной техники

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2 июня 2022, 12:02 Источник: РИА "Новости"

официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, сайт МО

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в четверг заявил, что за сутки авиация страны уничтожила около 240 украинских националистов и почти сорок единиц техники.

По словам Игоря Конашенкова, также в ходе ударов российской авиации были ликвидированы зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ", десять танков и БМП, семь артиллерийских орудий и минометов, три установки РСЗО БМ-21 "Град" и семнадцать специальных автомобилей.

В Минобороны уточнили, что оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация РФ уничтожили пятнадцать районов сосредоточения живой силы и техники ВСУ. Кроме того, ликвидированы были украинские склады боеприпасов и топлива недалеко от населенных пунктов Долина и Славянск в Донецкой Народной Республике.