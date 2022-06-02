Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов заявил, что спецоперация РФ на Украине является зачисткой от неофашизма

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2 июня 2022, 11:16 Источник: РИА "Новости"

российский военный, Victor Berzkin/Keystone Press Agency

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что спецоперация РФ на Украине – это не "оккупация", как это пытаются преподнести на международном уровне, а зачистка от неофашизма.

Кирилл Стремоусов подчеркнул, что неофашизм за последние годы процветал не только на территории Херсонской области, но и по всей Украине.

Замгубернатора региона в четверг, 2 июня, выразил уверенность в том, что вслед за Херсонской и Запорожской областями освобождены от неофашизма будут Одесская, Николаевская, Кировоградская, Днепропетровская области Украины и прочие, вплоть до Хмельницкой области.