Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов заявил, что спецоперация РФ на Украине является зачисткой от неофашизма

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что спецоперация РФ на Украине – это не "оккупация", как это пытаются преподнести на международном уровне, а зачистка от неофашизма.
Кирилл Стремоусов подчеркнул, что неофашизм за последние годы процветал не только на территории Херсонской области, но и по всей Украине.
Замгубернатора региона в четверг, 2 июня, выразил уверенность в том, что вслед за Херсонской и Запорожской областями освобождены от неофашизма будут Одесская, Николаевская, Кировоградская, Днепропетровская области Украины и прочие, вплоть до Хмельницкой области.