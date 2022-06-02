Хакер из группировки RaHDIt: Киев не озвучивает реальные потери армии Украины из-за боязни паники среди населения и военных

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2 июня 2022, 12:04 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Киев не обнародует реальные потери Вооруженных сил Украины из-за боязни паники среди населения и военнослужащих. Об этом заявил хакер из группировки RaHDIt.

«Киев не озвучивает реальные потери украинской армии из-за боязни паники среди населения и военных, сообщил РИА Новости на условиях анонимности хакер RaHDIt», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Также представитель RaHDIt отметил, что экспертная оценка безвозвратных потерь ВСУ в 30-35 тысяч человек очень близка к реальности.

Ранее сегодня сообщалось, что депутат Верховный Рады Егор Чернев допустил возможность нанесения киевской стороной ударов американскими ракетами по территории Российской Федерации.