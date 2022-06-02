Депутат Рады Чернев допустил возможность нанесения Украиной ударов американскими ракетами по территории России

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2 июня 2022, 11:44

Американская РСЗО HIMARS, Staff Sgt. Donald Holbert / globallookpress.com

Депутат Верховный Рады Егор Чернев допустил возможность нанесения Украиной ударов американскими ракетами по территории Российской Федерации. Об этом информирует РИА Новости.

«Депутат Рады Чернев не исключил нанесения ударов американскими ракетами по территории России: "Мы берем на себя определенные обязательства, но там как уж полетит ракета, никто не может гарантировать"», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.

Также парламентарий назвал военные объекты, расположенные в РФ, «легитимными целями» для киевской стороны.

Как сообщалось ранее в четверг, сенатор Андрей Климов озвучил точку зрения, согласно которой поставки американского дальнобойного оружия Украине несут угрозу для российской территории.