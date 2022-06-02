Сенатор Климов: поставки американского дальнобойного оружия Украине угрожают территории России

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2 июня 2022, 11:29 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Сенатор Андрей Климов, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Поставки американского дальнобойного оружия Украине угрожают российской территории. Соответствующую точку зрения, как передает РИА Новости, высказал отечественный сенатор Андрей Климов.

«Поставки дальнобойного оружия США угрожают территории РФ и требуют демилитаризации Украины на "глубину" гораздо большую, чем Донбасс, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Климов», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.

Ранее сегодня сообщалось, что подразделения Донецкой народной республики и России отбили атаку Вооруженных сил Украины в районе поселка Сладкое.