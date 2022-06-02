Сенатор Климов: поставки американского дальнобойного оружия Украине угрожают территории России

Поставки американского дальнобойного оружия Украине угрожают российской территории. Соответствующую точку зрения, как передает РИА Новости, высказал отечественный сенатор Андрей Климов.
«Поставки дальнобойного оружия США угрожают территории РФ и требуют демилитаризации Украины на "глубину" гораздо большую, чем Донбасс, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Климов», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.
Ранее сегодня сообщалось, что подразделения Донецкой народной республики и России отбили атаку Вооруженных сил Украины в районе поселка Сладкое.