НМ ДНР: подразделения республики и России отбили атаку ВСУ в районе поселка Сладкое, уничтожены до 15 украинских военных

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2 июня 2022, 11:01

Военный, MOD Russia / globallookpress.com

Подразделения ДНР и России отбили атаку Вооруженных сил Украины в районе поселка Сладкое, ликвидированы до 15 киевских военных. Соответствующую информацию распространила Народная милиция ДНР.

«В результате совместных действий военнослужащих Донецкой народной республики и Вооруженных сил Российской Федерации отражена атака противника в районе н.п. Сладкое с направления н.п. Новомихайловка. Нашими военнослужащими уничтожено БМП и до пятнадцати человек личного состава», — указывается в утренней сводке, появившейся в Telegram-канале НМ.

Как сообщалось ранее в четверг, хакер из группировки RaHDIt заявил, что имеются сведения, согласно которым специальная операция РФ предотвратила нападение Украины на республики Донбасса и Крымский полуостров.