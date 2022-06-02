ООН одобрила изменение названия Турции в официальных документах на Türkiye

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2 июня 2022, 08:28 Источник: РИА "Новости"

флаг Турции, Fatih Al Haq: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/5320737/

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в четверг, 2 июня, заявил, что организация удовлетворила просьбу властей Турции изменить во всех официальных документах название республики.

Стефан Дюжаррик уточнил, что Republic of Turkey (Турецкая Республика) была переименована в официальных бумагах в Republic of Türkiye. Соответствующее изменение вступило в силу сразу после обращения руководства Турции.

Теперь короткий вариант названия страны будет выглядеть как Türkiye, а не Turkey.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ранее уточнил, что изменение в написании названия было совершено в рамках действий Анкары, направленных на "повышение престижа страны на международной арене".