Турция готовит новую военную операцию на южных границах

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31 мая 2022, 17:55 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Фото: globallookpress.com

В прошедший понедельник состоял телефонный разговор между российским лидером Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Речь шла не только об Украинском кризисе, но и о ситуации на дальних рубежах. Эрдоган отметил активизацию курдских боевиков, которые, по его словам, продолжают нападения на Турцию и на сирийские территории. Турецкий лидер довёл до сведения российского президента факт отсутствия в Сирии зоны, зачищенной от террористов на 30 км вглубь от границы Турции. Иными словами, Эрдоган считает, что необходимо вмешаться в ситуацию и обеспечить безопасность на южных границах его страны.

Ещё на прошлой неделе президент Турции заявил, что его держава намерена завершить работу по созданию 30-километровой зоны безопасности вдоль своих южных территорий. Ссылаясь на активизацию курдских боевиков, в Анкаре обсуждают грядущую военную операцию. Начало такой операции может стать прямым нарушением договорённостей между Анкарой и Москвой, но аналитики уверены, что оба государства всё же найдут компромисс в ситуации. Также Эрдоган подчеркнул, что ни у какой страны разрешения на военные действия спрашивать не станет. Однако его слова касались в первую очередь не РФ, а заокеанских партнёров.

«Прежде всего каждый должен заниматься своим делом, - заявил президент Турции в беседе с журналистами. - Америка тоже должна внести свой вклад. Если она не выполнит свой долг по борьбе с терроризмом, то что должны делать мы? Мы позаботимся о себе. Невозможно бороться с террористами, спрашивая разрешения у кого-то». В Вашингтоне к идеям Эрдогана отнеслись неоднозначно. На минувшей неделе в Госдепартаменте США заявили, что «новое наступление Анкары на севере Сирии подорвёт стабильность». А в Москве пока что планы Турции официально не комментировали.