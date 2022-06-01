Кадыров назвал «враньем» сюжет телеканала «Россия 24» о ситуации в Северодонецке

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1 июня 2022, 08:57 Источник: Telegram

Глава Чечни Рамзан Кадыров, фото с сайта Кремля.

Информация о том, что только треть территории Северодонецка Луганской области контролируется силами РФ, некорректна. Весь жилой сектор города находится под контролем России. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

Таким образом он ответил на репортаж телеканала «Россия 24», в котором рассказывалось о ситуации в городе. Авторы сюжета сообщили, что под контролем российских войск находится 20-30% территории Северодонецка.

Кадыров заявил, что это «вранье», а люди, снимавшие репортаж, находятся в 160 км от города и не могут владеть всей информацией. На самом деле, по словам главы Чечни, весь жилой сектор контролируется силами РФ.

«На промзоне есть чуть-чуть, остались шайтаны, там был большой взрыв, и мы проверяем, что дальше. Так что проверяйте, о чем вы говорите. Надо говорить людям правду, а не врать», — сказал он.

О полном контроле Северодонецка Кадыров заявлял еще 28 мая.