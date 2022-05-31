Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов заявил, что регион вскоре намерен войти в состав России

В ближайшее время власти Херсонской области собираются поднять вопрос о вхождении региона в состав России, об этом в беседе с ТАСС сообщил во вторник заместитель главы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов.
«Херсонская область намерена в ближайшее время войти в состав РФ, став полноценным субъектом», - заявил он.
Накануне Стремоусов сообщал, что Херсонская область начала экспортировать зерно в Россию для повышения экономического благосостояния региона.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что видит будущее Херсонской, Запорожской областей и Крыма в границах одного государства.