Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов заявил, что регион вскоре намерен войти в состав России

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31 мая 2022, 14:50 Источник: ТАСС

Флаг России, Фото: pixabay.com

В ближайшее время власти Херсонской области собираются поднять вопрос о вхождении региона в состав России, об этом в беседе с ТАСС сообщил во вторник заместитель главы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов.

«Херсонская область намерена в ближайшее время войти в состав РФ, став полноценным субъектом», - заявил он.

Накануне Стремоусов сообщал, что Херсонская область начала экспортировать зерно в Россию для повышения экономического благосостояния региона.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что видит будущее Херсонской, Запорожской областей и Крыма в границах одного государства.