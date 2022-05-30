Из Херсонской области начались поставки зерна в Россию

Аргументы Недели → Экономика 13+

30 мая 2022, 21:29 Источник: rg.ru

Фото: pixabay.com

Херсонская область начала экспорт зерна в Россию. Поставки производятся через Крым.



Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов отметил, что предприниматели продают зерно в Россию для повышения экономического благосостояния региона. Также обсуждается возможность поставок семян подсолнечника для производства масла на местные и российские заводы.



После начала военной спецоперации на Украине в стране оказались заблокированы порты Одессы и Николаева. По некоторым оценкам, всего в украинских портах заблокировано около 4,5 млн тонн зерна. И если раньше в это время из страны вывозилось примерно по 3 млн тонн в месяц, то сейчас через мелкие порты и наземным транспортом вывозится максимум по 1 млн тонн.



Напомним, что на долю Украины и России совокупно приходится четверть экспорта пшеницы и до 80% поставок подсолнечного масла. В связи с последними событиями глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила Россию в том, что страна использует голод и зерно, чтобы получить влияние в мире.



По словам представителя РФ в Совете Безопасности ООН Василия Небензи, Россия открыла для перевозки зерна в Черном море гуманитарный коридор шириной три морские мили и длиной 80 миль.



«Нас обвиняют в том, что мы не пропускаем суда, но мины установили не мы», - подчеркнул он.



Недопоставки российского зерна еще больше усугубляют ситуацию на мировом рынке. Несмотря на то, что продовольствие выведено из-под санкций, на деле платежи экспортерам за поставки блокируются, кредитные лимиты покупателям российского зерна замораживаются, в предоставлении судов отказывается. Об этом ранее заявил председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.



Впрочем, в этой ситуации у России есть возможности направлять «излишки» зерна в другие страны на переработку и экспортировать уже готовый продукт. К развитию проектов переработки зерна российских аграриев уже подтолкнули экспортные пошлины - чем платить 100 с лишним долларов за вывоз тонны зерна, лучше переработать его в муку и экспортировать дороже и без пошлин. Всего в России в прошлом году было произведено около 8,2 млн тонн муки. Экспорт муки из России с начала 2022 года на 22 мая вырос в четыре раза по сравнению с тем же периодом прошлого года и достиг 276 тысяч тонн, рассказал замруководителя Россельхознадзора Антон Кармазин. Он также напомнил, что теперь Россия имеет право поставлять зерно в Китай со всей территории страны, что открывает большие возможности перед нашими аграриями.



По оценке партнера консалтинговой компании Strategy Partners Инны Гольфанд, для того, чтобы реализовать проекты, которые заместят импорт, потребуется около 85 млрд рублей инвестиций. А чтобы реализовать еще и экспортный потенциал, плюс к этому 45 млрд рублей вложений.



Большой потенциал эксперт видит в увеличении производства мальтодекстрина (патоки). В прошлом году Россия экспортировала его в 40 стран. Причем поставки мальтодектрина шли в том числе в недружественные страны.



В России не хватает пищевых модифицированных крахмалов (используются в качестве загустителя, стабилизатора или эмульгатора). Их придется везти через механизм параллельного импорта. По оценке Ассоциации продуктов глубокой переработки зерна «Союзкрахмал», при внутреннем производстве 62,9 тысячи тонн модифицированных крахмалов импорт составлял в прошлом году 103,5 тысячи тонн.



