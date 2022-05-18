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Аксенов заявил, что видит будущее Херсонщины, Запорожья и Крыма в границах одного государства

, 20:26 Источник: ТАСС

Аксенов заявил, что видит будущее Херсонщины, Запорожья и Крыма в границах одного государства
Глава Крыма Сергей Аксенов, Kremlin Pool/globallook.com

Херсонская и Запорожская области вместе с Крымом будут существовать вместе, в границах одного государства. Так видит будущее этих территорий глава Крыма Сергей Аксенов, о чем он рассказал в среду в эфире крымско-татарского телеканала «Миллет».

«Я вижу будущее наше вместе, в границах одного государства. Юридический способ достижения этой цели я не готов комментировать», - сказал Аксенов.

Он также заявил, что считает представителей всех национальностей, живущих прежде в СССР, единым народом, и выразил надежду, что по достижении целей военной спецоперации отношения людей восстановятся.

«Мы точно знаем, что мы не враги украинскому народу. Враги - тем, кто из нас пытается сделать врагов друг другу, это точно», - сказал глава Крыма.

Ранее Аксенов заявлял, что переговоры с Украиной о статусе Крыма бесполезны.

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