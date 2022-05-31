Чавушоглу: Турция не будет вводить санкции против России

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31 мая 2022, 12:14

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, MFA Russia/ Globallookpress.com

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во вторник, 31 мая, сделал заявление о том, что официальная Анкара не собирается поддерживать санкции против Российской Федерации.

«Санкции против России затронули и Турцию. Нашу позицию понимают, и её необходимо понять в силу той посреднической роли, которую мы занимаем. Наша позиция чёткая, мы не подключаемся и не позволим делать это через нас», − цитирует РИА Новости слова турецкого министра.

Чиновник уточнил ранее, что российские компании имеют возможность вести бизнес в Турции, ведь Анкара не вводила против Москвы санкционных ограничений.

Напомним, президент Турецкой республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил о нежелании его страны ввязываться в «шоу по Украине».

Ранее сегодня во время телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что хотел бы провести встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом информирует во вторник агентство «Анадолу» со ссылкой на слова министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

Также стало известно, что федеральный канцлер Германии Олаф Шольц только делает вид, что помогает Украине, на деле сохраняя отношения с Россией. Такое мнение высказала старший научный сотрудник Германского института международных отношений Сабина Фишер.