Немецкий эксперт Сабина Фишер считает, что Шольц ведет в Украине двойную игру

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31 мая 2022, 08:19 Источник: РИА Новости

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, Nicolas Maeterlinck/dpagloballook.com

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц только делает вид, что помогает Украине, на деле сохраняя отношения с Россией. Такое мнение высказала старший научный сотрудник Германского института международных отношений Сабина Фишер. Ее слова приводит The Spectator (Великобритания).

Фишер напомнила, что Шольц в ходе недавнего телеобращения к украинскому народу заверил, что находится на его стороне. Однако на самом деле ФРГ делает все, чтобы обещанное оружие не попало в Украину.

Эксперт отметила также, что для правительства ФРГ всегда в приоритете были торгово-экономические отношения с Россией. По ее словам, Берлин и сейчас не намерен их прерывать, декларируя при этом поддержку Украине в рамках соглашений ЕС и НАТО.

«Немецкий меркантилизм просто невыносим», - делает вывод The Spectator.

Ранее посол Украины в ФРГ Мельник обвинил Шольца в нерешительности связи с задержкой передачи Киеву оружия.