Глава МИД Турции Чавушоглу: Зеленский сообщил Эрдогану, что хочет встретиться с Путиным

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31 мая 2022, 11:40 Источник: ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский, The Presidential Office of Ukrai/globallook.com

Во время телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что хотел бы провести встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом информирует во вторник агентство «Анадолу» со ссылкой на слова министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

«Буквально вчера в ходе переговоров Зеленский выразил желание провести встречу с Путиным», - сказал Чавушоглу, добавив, что Турция продолжает свои стремления к мирному урегулированию украинского конфликта.

30 мая Эрдоган переговорил по телефону с российским и украинским президентами. В частности, он предложил Владимиру Путину организовать в Стамбуле переговоры Москвы и Киева при посредничестве ООН.