В Службе внешней разведки РФ сообщили о предложении Парижа переименовать Московскую улицу в Киеве в честь Франции

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30 мая 2022, 14:56 Источник: РИА "Новости"

Киев, pixabay.com

В Службе внешней разведки РФ в понедельник, 30 мая, сообщили о наличии данных о том, что руководство Киева рассматривает обращение властей Франции о переименовании Московской улицы в столице Украины.

Согласно последней информации, директор СВР России Сергей Нарышкин, ссылаясь на поступающие в Службу внешней разведки России сведения, сообщил, что мэрия Киева в настоящий момент изучает обращение французских властей о переименовании Московской улицы в столице Украины.

Известно, что в качестве альтернативы предлагаются следующие варианты: Французская улица, улица Парижа или улица Шарля де Голля.

В СВР назвали предложение руководства Франции "постыдным" и отметили, что оно фактически является неприкрытым проявлением крайней русофобии и примером пособничества нацистскому режиму.