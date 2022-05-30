Глава МИД Франции Катрин Колонна направилась с первым визитом в Киев

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30 мая 2022, 09:47 Источник: РИА "Новости"

Катрин Колонна, IMAGO/M. Popow

Глава МИД Франции Катрин Колонна направилась в Киев с первой рабочей поездкой. В рамках визита у нее запланированы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Катрин Колонна данной поездкой в Киев намерена показать солидарность Франции с народом Украины, а также продемонстрировать полную решимость Парижа усилить поддержку Киева в различных сферах.

Известно, что министр иностранных дел Франции посетит Бучу, а также передаст украинскому руководству машины скорой помощи и пожарные машины, которые ранее выделил Париж.